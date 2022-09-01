«36,6» забралась на «Кит-Фарму»

Владельцы подмосковной сети аптек «Кит-Фарма», объединяющей 29 точек продаж, вышли из этого бизнеса, продав свои объекты «36,6». Это одна из немногих сделок на рынке фармрозницы. Небольшие игроки сейчас вынуждены искать возможности избавиться от своих аптек из-за снижения выручки в фармритейле. Во второй половине этого года аптечному бизнесу будет еще сложнее, прогнозируют эксперты, поэтому в ближайшее время число предложений о продаже небольших сетей будет увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В конце августа принадлежащие сети «36,6» структуры «Аптека-А.в.е» и «Аптека-А.в.е-1» стали совладельцами двух ООО — «Фарма» и «Кит-Фарма», управляющих подмосковной сетью «Кит-Фарма», обнаружил “Ъ” в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Эту сеть основали Василий Купреев и Юрий Тимичев. На балансе приобретенных «36,6» юрлиц находятся 17 аптек в Балашихе и Люберцах. Еще одна принадлежавшая бизнесменам структура — «Прогресс-Фарма» — в «СПАРК-Интерфакс» по-прежнему числится за господами Купреевым и Тимичевым.

Однако Василий Купреев заявил “Ъ”, что проданы все 29 аптек. По его словам, он не будет управлять аптеками после их перехода в собственность «36,6». У прежних владельцев «Кит-Фармы» остается другой бизнес — сеть из трех клиник «Семейный медицинский центр» в Подмосковье. В «36,6» отказались комментировать сделку. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает стоимость всей сети «Кит-Фарма» в 150–180 млн руб.

«Кит-Фарма» входит в топ-100 аптечных сетей по итогам 2021 года по версии отраслевого журнала Vademecum. Выручка сети, по данным издания, составила 1,27 млрд руб. «Аптечная сеть 36,6» заняла седьмую строчку в рейтинге с выручкой 53 млрд руб. На конец 2021 года у сети было 1,616 тыс. аптек. Сейчас, по данным сайта «36,6», у нее в Балашихе — три аптеки, в Люберцах — семь.

Пока в этом году самая крупная сделка в фармритейле была закрыта в июле уфимским «Фармлендом», выкупившим 130 аптек «Оренлека» в Оренбургской области. В процессе оформления находится покупка тем же «Фармлендом» московской сети «Экономъ», уточнили в сети. Крупнейшая сеть «Ригла» в апреле купила тульскую «СПАР-Аптеку», включающую 34 точки.

Василий Купреев объяснил продажу своего аптечного бизнеса тем, что «пришло время». Из-за заметного падения выручки в фармритейле на рынке много предложений о продаже небольших сетей, говорят в «Фармленде». Продажи лекарств в российских аптеках после ажиотажного марта, по данным DSM Group, снижаются месяц к месяцу. В июле упал и оборот в деньгах год к году на 1,9%, до 87,9 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 августа). Во второй половине этого года аптечному бизнесу будет еще сложнее и готовящиеся к этому игроки рынка проводят оптимизацию, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По итогам второго квартала, по его данным, общее число аптек в России сократилось впервые почти за два года — на 275 точек, до почти 72 тыс.

Предложений по покупке небольших сетей всегда было на рынке достаточно, указывает Сергей Шуляк. При покупке именно небольших сетей крупные фармритейлеры путем оптимизации, изменения управленческих решений, ассортимента могут добиться повышения прибыльности купленных точек, поясняет эксперт. Потенциальные покупатели сейчас очень аккуратны, поскольку покупка — это всегда риск, а в текущих условиях еще и с не до конца ясными перспективами, соглашается господин Беспалов. Сейчас, по его словам, покупки сетей — это скорее единичные случаи, а не глобальная отраслевая стратегия.

Партнер Novus Capital Николай Демидов ожидает увеличения числа сделок в этом году. На это, по его мнению, повлияет ухудшение рыночной конъюнктуры, в том числе ограничение рекламных бюджетов крупными иностранными фармпроизводителями, развитие онлайн-продаж лекарств, из-за чего небольшим сетям будет сложнее сохранять позиции на рынке.

Полина Гриценко