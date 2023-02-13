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Коммерсантъ FM
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Аптеки делят территорию

Небольшие ритейлеры просят защиты от крупных сетей

Сталкивающиеся с давлением федеральных аптечных сетей небольшие игроки пытаются ограничить их возможности экспансии. Ассоциация независимых аптек просит Минэкономики и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) установить норму расстояния между аптеками, чтобы стимулировать участников рынка искать незанятые локации. Федеральные сети видят признаки избытка аптек в некоторых регионах, но предсказуемо выступают за «мягкое регулирование».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 6 февраля, в котором директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова просит Минэкономики и ФАС рассмотреть вопрос ограничения расстояния между точками фармацевтической розницы. В документе говорится, что федеральные аптечные сети ведут «недобросовестную конкуренцию» по отношению к малому и среднему бизнесу, открывая точки слишком близко к существующим объектам, используя налаженный трафик и логистику. Кроме того, крупные игроки могут переманивать у небольших сетей сотрудников и использовать ценовой демпинг, что приводит к закрытию соседних точек, говорится в обращении. Ограничение расстояния, полагает Виктория Преснякова, позволит развиваться небольшим сетям и «равномерно обеспечить население лекарствами».

В Минэкономики и ФАС “Ъ” сообщили, что обращение рассматривается. Однако в министерстве уточнили, что, по его оценкам, в вопросе расположения аптек «недобросовестной конкуренции нет», а решения об открытии точек «принимаются участниками рынка, исходя из целесообразности и маркетинговых показателей».

По данным DSM Group, число аптек в России в 2022 году выросло на 6%, до 69,47 тыс. объектов. Основную динамику обеспечили федеральные сети, в октябре занимавшие 34% рынка по количеству точек. На единичные аптеки приходится 13%, на малые и локальные сети — 18%. Однако лидером по темпам экспансии в 2022 году была краснодарская сеть «Апрель». Число ее точек с января по сентябрь 2022 года выросло на 2,1 тыс. объектов до 4,8 тыс. аптек, подсчитали в DSM Group. В «Апреле» “Ъ” не ответили.

Федеральные игроки находятся в заведомо выигрышном положении, подтверждает гендиректор самарской сети «Дежурная аптека 245» Елена Гладкова. По ее словам, крупные фармритейлеры получают лучшие цены и отсрочку платежа от дистрибуторов за счет объема, имеют доход от маркетингового продвижения от производителей, что позволяет им держать относительно низкие цены. Небольшие игроки в таких условиях вынуждены включать в ассортимент больше маржинальных товаров вроде биологически активных добавок (БАД) в ущерб лекарствам, добавляет гендиректор ульяновской сети аптек «Сова» Антон Фотеев.

Конкуренция на аптечном рынке крайне высока, а количество точек в одной локации может превышать потребности потребителей, признает гендиректор федеральной аптечной сети «36,6» Александр Кузин. По его словам, в результате небольшие сети и единичные аптеки могут закрыться и уйти с рынка либо «баланс может быть достигнут за счет законодательных ограничений».

Гендиректор другой крупной сети «Ригла» Александр Филиппов подтверждает, что сегодня российские города перенасыщены аптеками, а в малых населенных пунктах отмечается их недостаток. Однако он считает необходимым «мягкое регулирование по принципу один адрес — одна аптечная лицензия». Исполнительный директор Российской ассоциации аптек Нелли Игнатьева с этим согласна, добавляя, что норма должна распространяться только на новые точки.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что закрытие уже существующих аптек в результате ужесточения регулирования не приведет к развитию фармрозницы в труднодоступных и малых населенных пунктах. По его словам, подобные меры в целом излишни и ограничивают конкуренцию. Регионам с недостаточным количеством аптек помогли бы льготы по налогам, аренде и развитие онлайн-продажи рецептурных препаратов, но шаги в эту сторону «почему-то не обсуждаются», отмечает топ-менеджер. По его прогнозам, число единичных аптек и небольших сетей в долгосрочной перспективе будет сокращаться, но о тотальной консолидации рынка говорить не приходится.

Ольга Август

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