Польша собирает правительство

Польша рискует оказаться на грани политического кризиса: на прошедших в стране парламентских выборах победила правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость», однако результаты голосования не позволили ей добиться большинства в Сейме. Это необходимо, чтобы назначить свое правительство. Впрочем, не набрать нужного количества мест для утверждения собственного кабмина может и объединенная оппозиция из партий «Гражданская коалиция» и «Третий путь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel , Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel , Reuters

Если всем фракциям так и не удастся договориться о кандидатуре премьер-министра и его подчиненных до конца года, Польшу ждут внеочередные выборы. И этот сценарий не кажется невероятным, заметил эксперт по международным отношениям, доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский:

«Оппозиция ожидает, что они смогут все-таки создать коалицию. Если мы говорим, допустим, о "Праве и справедливости", то объединиться она может только, по сути, с "Конфедерацией", а этого недостаточно для того, чтобы получить больше 50% мест в Сейме.

Если речь идет о "Гражданской коалиции", то здесь другая ситуация, но у них тоже не будет большинства в парламенте просто по той причине, что с ними отказываются работать самые левые. У "Левицы", на самом деле, очень хорошие результаты, и они вряд ли будут вступать в какую-то коалицию.

Ситуация действительно патовая, и она грозит новыми выборами, по итогам которых "Право и справедливость" может получить еще меньше мест в Сейме, чем сейчас».

По мнению политологов, премьер-министром, вероятнее всего, в итоге станет либо действующий глава правительства Матеуш Моравецкий, либо глава оппозиции Дональд Туск. Первый руководит кабинетом министров с 2017 года. Помимо прочего, за это время он успел провести реформы, которые охладили отношения Варшавы с Брюсселем, а в последнее время и с Киевом.

В частности, Моравецкий заявлял, что Польша не будет поставлять Украине вооружение, и, кроме того, может отменить социальные выплаты для украинских беженцев. Туск будет проводить более мягкую внешнюю политику, но она меньше устроит Москву, полагает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули:

«В силу того, что президент симпатизирует именно "Праву и справедливости", все говорят о том, что, наверное, все-таки первая попытка выдвинуть премьера будет за главой государства. Но она почти гарантированно ничего не даст.

Потом, если не случится каких-то неожиданностей, будет выдвинута кандидатура от "Гражданской коалиции" Туска. Понятно, что и у "Третьего пути", и у "Левицы" есть какие-то свои претенденты, но при этом они, очевидно, не имеют такого багажа, который есть у лидера оппозиции.

Вместе с тем, если правительство Туска будет поддержано большой коалицией, то оно пересмотрит те правоконсервативные нормы, которые успело конституировать "Право и справедливость". Это касается и законодательства по абортам, и норм, связанных с судебной системой, то есть тех вещей, за которые Польшу резко критикуют в ЕС, поскольку, конечно, Туск — проевропейский политик.

Кроме того, он и его партия представляют все-таки леволиберальный лагерь. И в этом смысле им будет легче восстановить те отношения с Украиной, которые существовали до последнего охлаждения. Так что для Киева правительство Туска, безусловно, менее конфликтное.

Что касается Москвы, то ее интересам соответствовало бы сохранение правительства "Права и справедливости", как это ни парадоксально.

Но я должен сказать, что внутриполитические изменения в Польше на стратегический союз Варшавы и Киева никак не влияют — они союзники в рамках нынешнего противостояния с Россией».

Впрочем, даже если «Право и справедливость» потеряет большинство в парламенте и не сможет пролоббировать в правительство собственных кандидатов, она сохранит существенное влияние на внутреннюю политику страны. Действующий президент Польши Анджей Дуда — выходец из этой партии, и он может накладывать право вето на любые инициативы новой власти.

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Иван Хорушевский