От защиты к самообороне

Группа российских адвокатов призвала коллег присоединиться к трехдневной забастовке, одним из поводов для которой стал арест защитников осужденного за экстремизм оппозиционера Алексея Навального. Авторы обращения, под которым на момент сдачи этого материала подписалось 190 человек (среди них не менее 150 адвокатов. Общая численность адвокатов в России составляет более 83 тысяч.— “Ъ”) требуют прекратить «преследование адвокатов за их профессиональную деятельность». Минюст предостерег адвокатов от участия в забастовке, сообщив, что подобные действия будут восприняты как нарушение закона об адвокатуре. Комментируя конфликт, в Федеральной палате адвокатов напомнили, что у адвокатского сообщества есть «иные законные формы выражения гражданской позиции», а успешность защиты прав адвокатов «обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа адвокатов заявила о намерении временно прекратить участие в процессе отправления правосудия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Группа адвокатов заявила о намерении временно прекратить участие в процессе отправления правосудия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В минувший понедельник группа российских адвокатов опубликовала открытое обращение к Федеральной палате адвокатов (ФПА), региональным адвокатским палатам, а также общественным объединениям адвокатов. Авторы призвали коллег поддержать трехдневную забастовку, цель которой — «прекратить преследование адвокатов за их профессиональную деятельность». Поводом для проведения акции авторы назвали привлечение к административной ответственности адвоката Алексея Ладина, обыски в столичной коллегии адвокатов «Далет», а также арест адвокатов осужденного за экстремизм оппозиционера Алексея Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, подозреваемых в участии в экстремистском сообществе.

Как ранее сообщал “Ъ”, Алексея Ладина (представляет интересы крымских татар и граждан Украины, обвиняемых в терроризме и шпионаже, а также в участии в запрещенных формированиях) задержали по обвинению в дискредитации российской армии и распространении экстремистской символики в соцсетях. Суд назначил 14 суток ареста и оштрафовал его на 45 тыс. руб. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер были задержаны, обвинены в участии в экстремистском сообществе и арестованы на два месяца. По данным следствия, они в течение двух лет передавали Алексею Навальному информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от осужденного.

Акция, говорится в обращении к коллегам, заключается «во всеобщем временном повсеместном прекращении участия адвокатов во всех процессуальных действиях во всех видах судопроизводства с предварительным уведомлением участников соответствующих действий о необходимости отложения их производства». Среди требований — организация объективного расследования перечисленных инцидентов, прекращение преследования адвокатов, а также внесение в Уголовный кодекс нормы об ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката.

Замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын заявил, что авторы письма пытаются «искусственно соорудить интригу, вызвать общественный резонанс, говоря о нарушении прав адвокатов»: «На деле же мы видим, что ряду адвокатов предъявлены обвинения в совершении преступлений экстремистской направленности, при этом ими был использован их процессуальный статус». Господин Бесхмельницын предостерег адвокатское сообщество от участия в «предупредительных акциях», «приостановке процессуальных действий». По его словам, подобное развитие событий будет являться нарушением закона об адвокатуре, поскольку работники адвокатуры «обязаны исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также не вправе отказаться от принятой на себя защиты». В Минюсте при этом не пояснили, какие меры воздействия могут быть применены к участникам акции, а также какую ответственность могут понести адвокаты за «отказ от исполнения своих обязанностей».

Один из авторов письма адвокат Андрей Рагулин пояснил “Ъ”, что призыв к «крайним мерам» направлен на прекращение «необоснованного преследования коллег и создание надлежащих и соответствующих стандартам ООН и российскому законодательству возможностей для адвокатов по защите прав граждан». «Массовые обыски, недопуски, уголовные преследования, задержки оплаты труда адвокатов по назначению госорганов,— перечислил “Ъ” претензии другой автор обращения адвокат Илья Сидоров.— Несмотря на то что их потом признают незаконными, должной ответственности за эти атаки на адвокатов и нарушение их прав никто не несет». Инициаторы акции не согласны с тем, что трехдневная забастовка с предварительным уведомлением участников процессов о необходимости отложения их производства нарушает ФЗ «Об адвокатуре». «Требование условий для надлежащей защиты не равно отказу от защиты, запрет забастовок на адвокатуру не распространяется»,— заявил господин Сидоров.

«На данный момент в ФПА отсутствует достоверная информация о существе предъявленных (указанных в обращении адвокатов.— “Ъ”) обвинений и их обоснованности, мы лишены возможности сформировать профессиональное суждение,— говорится в совместном заявлении президента ФПА Светланы Володиной и председателя комиссии ФПА по защите прав адвокатов Генри Резника.— И тем более (не должны.— “Ъ”) поддаваться на призывы участия в забастовках или иных акциях политического свойства. Существуют иные законные формы выражения гражданской позиции, не затрагивающие права наших доверителей и этических правил профессии». Господин Резник и госпожа Володина подчеркивают, что адвокатура — профессиональное, а не политическое объединение: «Одна из главных задач федеральной и региональных адвокатских палат — защита адвокатов от необоснованных преследований и злоупотреблений. И многочисленные примеры такой деятельности широко известны всей стране. Но ее успешность обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом».

Эмилия Габдуллина