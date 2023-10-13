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Коммерсантъ FM
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В Крыму арестован тюменский адвокат Алексей Ладин

В Крыму задержали и отправили под арест на две недели тюменского адвоката Алексея Ладина, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Фото: @alexey.ladin.3

Фото: @alexey.ladin.3

По информации источника, юриста задержали по обвинению в дискредитации российской армии и распространении экстремистской символики в соцсетях, когда он въезжал на территорию Крыма. Киевский районный суд назначил адвокату наказание в виде 14 суток под арестом и оштрафовал его на 45 тыс. руб.

Алексей Ладин представляет интересы многих крымских татар и граждан Украины, обвиняемых в терроризме и шпионаже, а также в участии в запрещенных формированиях.

Напомним, в прошлом году в Крыму в течение нескольких дней задержали сразу четырех местных адвокатов. Первым был крымскотатарский правозащитник Эдем Семедляев. Его после задержания оштрафовали за чужой пост с «дискредитацией российской армии». В суде его интересы представлял Назим Шейхмамбетов, который позже сам был задержан и арестован на восемь суток по «митинговой» статье КоАП. Его собирались защищать адвокаты Айдер Азаматов и Эмина Авамилева, но их самих по аналогичному обвинению отправили в ИВС на восемь и пять суток соответственно.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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