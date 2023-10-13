У Алексея Навального увели адвокатов

Адвокаты осужденного за экстремизм оппозиционера Алексея Навального, представлявшие его интересы в судах и на следствии, после обысков были задержаны, обвинены в участии в экстремистском сообществе и арестованы на два месяца. По версии ГСУ СКР, Алексей Липцер, Игорь Сергунин и Вадим Кобзев в течение двух лет передавали господину Навальному информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него. В Федеральной палате адвокатов РФ сообщили, что проверят обоснованность уголовного преследования защитников. Сам Алексей Навальный прокомментировал дело, сравнив «состояние законности» в РФ с советскими временами.

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О проводимых обысках у адвокатов Алексея Навального утром 13 октября сообщили соратники оппозиционера Вячеслав Гимади и Иван Жданов (признан иноагентом). Следственные действия проводились в столичных квартирах адвокатов Игоря Сергунина и Алексея Липцера, после чего, по данным “Ъ”, они были доставлены на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок. Еще одного адвоката оппозиционера — Вадима Кобзева задержали в Коврове (Владимирская область). В этот день он должен был представлять Алексея Навального на заседании суда по двум искам к колонии строгого режима №6 в Мелихово. При этом и сам оппозиционер (осужден на 19 лет колонии за организацию экстремистского сообщества на процессе в закрытом режиме), и судья Ковровского городского суда Дмитрий Самойлов не знали о задержании адвоката. Господин Самойлов, перенося заседание, даже обиженно спросил, не мог ли Вадим Кобзев позвонить и предупредить о своем отсутствии.

По данным “Ъ”, в тот же день господин Кобзев был переправлен в Москву на допрос в ГСУ СКР. Следственные действия также прошли в столичной коллегии адвокатов «Далет», в которой состоят Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Обыск велся в рамках уголовного дела в отношении адвокатов коллегии. «За участие в экстремистском сообществе, насколько я поняла»,— сообщила представитель «Далета» Светлана Давыдова. Речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (об участие в экстремистском сообществе, максимальное наказание по ч. 2 — до шести лет лишения свободы).

По данным источников “Ъ”, материалы для данного уголовного дела были выделены из большого расследования в отношении оппозиционера и так называемой «команды Навального», которую следствие считает экстремистским объединением. Само дело в отношении защитников возбуждено 11 октября.

В соответствующем постановлении говорится, что с марта 2021 года по август 2023 года господа Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообществами», по «очереди» отправлялись на свидание с господином Навальным, «снабжали» его информацией о действиях участников объединения в России и за границей, а затем передавали им различные указания.

Среди адресатов в деле упоминается с десяток лиц, в том числе господин Жданов.

Интересно, что после возбуждения уголовного дела его снова объединили с расследованием против оппозиционера и его сторонников, а курирующий следственные действия первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев продлил ход расследования до декабря.

Перед Басманным судом все три адвоката предстали в качестве обвиняемых. Свою вину они не признают. Сами разбирательства с согласия сторон прошли в закрытом для публики режиме. Следователь ГСУ СКР потребовал заключить защитников под стражу, поскольку им инкриминируется преступление, за которое грозит внушительный срок, а в противном случае адвокаты могут скрыться, в том числе и за границу, или иным способом помешать расследованию.

Фигуранты и их представители просили ограничиться домашними арестами, но во всех трех случаях ходатайства следствия были удовлетворены.

Обвиняемые будут находиться в СИЗО как минимум до 13 декабря. Их представители сообщили “Ъ”, что обжалуют аресты, но от подробных комментариев воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные следствию.

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ сообщили, что проверят обоснованность преследования защитников Алексея Навального. Председатель комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник назвал происходящее «чрезвычайным происшествием», но оговорился, что у адвокатов нет иммунитета от уголовного преследования. В ФПА РФ обещали сделать «выводы по существу» после появления конкретики по делу. В Адвокатской палате Москвы вообще ограничились заявлением о «контролировании ситуации» вокруг обысков у своих коллег и «поддержании контакта» с их защитниками в судах. В правозащитном проекте «Первый отдел» происходящее сочли «абсурдом» и «катастрофическим прецедентом»: «Согласно ему, адвокаты тех, кто обвинен в воровстве, являются соучастниками кражи, а тех, кого подозревают в убийстве,— потенциальными соучастниками убийств. Это нелепо, абсурдно и противоречит принципам права и гражданского общества».

В СКР от официальных комментариев по делу адвокатов воздержались.

Господин Жданов связал обыски и задержания с желанием правоохранителей полностью изолировать Алексея Навального в колонии (заявления оппозиционера регулярно попадают в СМИ, предположительно, через адвокатов).

Сам Алексей Навальный 13 октября на заседании суда высказался так: «Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов».

Александр Воронов, Николай Сергеев