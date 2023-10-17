Президент Лаоса Сисулит поговорил с Путиным на русском языке на встрече в Пекине

Президент Владимир Путин встретился с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом в Пекине. В ходе встречи лаосский президент говорил с Владимиром Путиным на русском языке. Российский президент напомнил, что он и Тхонглун Сисулит «практически в одно время учились в Ленинграде».

В начале встречи российский президент заявил, что намерен обсудить с коллегой перспективы товарооборота между странами. «К сожалению, в прошлом году он (товарооборот.— ''Ъ'') еще сократился. Но тем не менее у нас, на мой взгляд, перспективы есть, и хорошие перспективы»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин отметил, что он и его лаосский коллега учились в Санкт-Петербурге в одно время. «Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился»,— добавил президент. Он не уточнил, о каких именно годах и учебных заведениях идет речь. Известно, что в 1978 году Тхонглун Сисулит окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

«Я хочу повторить русский язык. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встретиться сегодня с вами. Жаль, что я не мог участвовать в форуме во Владивостоке, на который вы меня пригласили. Я был на Кубе»,— сказал Тхонглун Сисулит в ходе встречи. Трансляцию со встречи вел телеканал «Россия-24».

Сегодня, 17 октября, российский президент прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь». Завтра Владимир Путин выступит на открытии форума, его выступление будет вторым после речи председателя КНР Си Цзиньпина. На полях форума главы государств проведут двусторонние переговоры, часть которых пройдет в неформальном ключе.

За сегодняшний день Владимир Путин провел в Пекине несколько встреч: с председателем Китая Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, а также с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.