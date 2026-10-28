«Элемент формирования новой архитектуры миропорядка»

В преддверии ноябрьского саммита АТЭС разговоры о «новой Ялте» выглядят преждевременными, однако вопросов для обсуждения у трех лидеров накопилось предостаточно. Во-первых, сама площадка форума АТЭС в технологической долине Китая (город Шэньчжэнь) выдвинет в повестку большой экономический блок (таможенные пошлины, доступ к редкоземельным металлам, контроль за искусственным интеллектом и торговля энергоносителями). При обсуждении подобных вопросов формат дипломатии ближе к неформальной «большой двойке» с участием крупного сырьевого экспортера. Если Дональд Трамп и Си Цзиньпин наметят контуры тарифного перемирия (как это уже было в начале 2020 года, когда Пекин обязался масштабно нарастить закупки американских нефти и СПГ), российским компаниям на китайском рынке, возможно, придется потесниться. Не исключено, что китайские банки ради тарифных послаблений Белого дома ужесточат фильтрацию платежей из России. Но технологический хаб и ворота во весь мир, чем сегодня является место встречи трех лидеров, прежде всего поставит вопрос о цифровом разделе мировой системы. Какие страны окажутся под влиянием американских технологий и алгоритмов ИИ, а какие — под крылом китайских? Возможно, мы увидим в этой сфере контуры будущего управляемого соперничества ведущих технологических держав.