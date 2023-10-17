Путин проведет встречу с премьер-министром Пакистана в Пекине

Президент России Владимир Путин в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине встретится с исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Форум «Один пояс — один путь» пройдет 17–18 октября. У Владимира Путина, который сегодня прибыл в Пекин, запланированы также встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

На второй день форума, 18 октября, запланированы российско-китайские переговоры. Это будет вторая в текущем году встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином. В прошлый раз переговоры господ Путина и Си прошли 20 марта.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

Милена Костерева