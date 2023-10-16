Переговоры в пятницу, 13-го

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, переизбранному на второй срок, не удалось согласовать в администрации президента РФ кандидатуру Виктора Кудряшова на пост председателя областного правительства. Вероятно, попытка оказалась неудачной из-за того, что сын врио первого вице-губернатора Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов попал в список из восьми известных широкой публике релокантов, которые раскритиковали действия президента РФ Владимир Путина и проведение специальной военной операции на территории Украины. Как поясняют эксперты, в законодательстве Самарской области нет сроков представления нового состава регионального кабмина и его главы, поэтому Виктор Кудряшов может продолжительное время работать с приставкой «врио». При этом, по данным «Ъ», губернатор продолжит попытки согласования кандидатуры господина Кудряшова. В облправительстве визит Дмитрия Азарова в администрацию президента не ­комментируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кудряшов продолжительное время может работать с приставкой «врио»

Фото: Правительство Самарской области Виктор Кудряшов продолжительное время может работать с приставкой «врио»

Фото: Правительство Самарской области

Администрация президента РФ, несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова, не согласовала кандидатуру врио первого вице-губернатора Виктора Кудряшова на пост председателя правительства Самарской области. Соответствующие переговоры Дмитрий Азаров провел в Москве в пятницу, 13 октября. Причина отказа может быть связана с тем, что сын Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов оказался в сформированном Госдумой РФ списке из восьми известных широкой публике релокантов, которые раскритиковали действия президента РФ Владимира Путина и проведение специальной военной операции на территории Украины. В основном в списке оказались блогеры и деятели российского шоу-бизнеса, к примеру, артист Максим Галкин, признанный иностранным агентом, и телеведущий Иван Ургант. Комитету по безопасности и противодействию коррупции на прошлой неделе было поручено проверить релокантов на предмет гос­измены, дискредитации ВС РФ и возможной помощи ВСУ и в случае выявления нарушений передать материалы проверки в правоохранительные органы. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан». Сын Виктора Кудряшова с 2021 года и до недавних пор проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) посты, осуждающие Владимира Путина, СВО и Рамзана Кадырова. В минувшую пятницу Юрий Кудряшов написал в VK, что на него повлияли кадры, которые показывались на грузинском телевидении и от которых «холодок шел по спине», и «критическое мышление в этот момент не работало». Впрочем, публиковать посты с критикой президента России Владимира Путина Юрий Кудряшов начал задолго до начала спецоперации.

Церемония инаугурации губернатора Дмитрия Азарова состоялась 25 сентября. В законодательстве Самарской области нет временной нормы внесения губернатором кандидатуры главы кабмина на утверждение губдумы, очередное заседание которой пройдет 24 октября, поэтому Виктор Кудряшов продолжительное время может работать с приставкой «врио». При этом большинство других субъектов РФ, в которых прошли выборы главы региона, представили новый состав кабмина. По информации «Ъ», Дмитрий Азаров продолжит консультироваться на федеральном уровне, чтобы согласовать кандидатуру господина Кудряшова. Во временном правительстве Самарской области обещали позже прояснить ситуацию со сроками представления нового состава кабмина региона, при этом информацию о визите губернатора в администрацию президента в областном правительстве никак комментировать не стали. «Могу сказать, что по законодательству кандидатура председателя правительства проходит через утверждение губернской думой. Если вдруг появится какая-то дополнительная информация, я сообщу»,— отметила руководитель управления пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова. Как ответил «Ъ» Виктор Кудряшов, у него нет информации о том, что его кандидатура не согласована. От подробных комментариев врио первого вице-губернатора отказался. По словам заместителя руководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог» Светланы Платоновой, отставка и порядок формирования состава правительства области регламентируется в соответствии с уставом конкретного региона и Федеральным законом № 414, процесс, тем не менее, индивидуален для каждого субъекта, в зависимости от ситуации в регионе обсуждение состава правительства может затягиваться на недели.

Евгений Чернов