Минтруд: более половины участников СВО, ставших инвалидами, имеют ампутации

Более половины участников военной операции на Украине, получивших увечья, имеют ампутации. Из них у 20% ампутированы верхние конечности, у 80% — нижние, заявил замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

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«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет»,— рассказал Вовченко замминистра в Совете федерации на круглом столе, посвященном на реабилитации участников военной операции (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Вовченко, для инвалидов с ампутациями срок медико-социальной экспертизы составляет три рабочих дня, для остальных — до 10 дней. Замминистра добавил, что 84% участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, получают рекомендации по техническим средствам реабилитации, в среднем им назначают по три протезных изделия.

Участники рынка ожидали, что в этом году Россия столкнется с увеличением количества нуждающихся в технических средствах реабилитации на фоне военной операции. В феврале в Госдуме прошло межфракционное заседание по вопросам медико-психологической, социальной и профессиональной реабилитации участников военной операции. В апреле Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО. С 1 июня в РФ по электронному сертификату можно приобрести сложные протезы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер