Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире
Известный музыкант, участник группы The Beatles Пол Маккартни стал миллиардером. С состоянием в $1,4 млрд он также является третьим самым богатым музыкантом в мире после Тейлор Свифт с $2 млрд и Джей-Зи с $2,8 млрд, сообщает Forbes в информационном бюллетене The Billie.
По данным Forbes, основная часть состояния Маккартни приходится на MPL Communications, его издательскую компанию, основанную в 1969 году, которая управляет как его собственным каталогом, так и авторскими правами других исполнителей. Издание отмечает, что приобретение Маккартни каталогов таких артистов, как Бадди Холли, а также партитур бродвейских мюзиклов и рождественских хитов, вносит значительный вклад в его состояние, составляя почти $250 млн.
Как один из четырех участников The Beatles, Маккартни получает 25% дохода от холдинговой компании Apple Corps, которая ежегодно зарабатывает $50 млн на стриминге, продажах виниловых пластинок и других товаров. Маккартни также зарабатывает $10 млн в год на своей доле авторских прав на песни The Beatles, за которые он боролся в суде последние два десятилетия. В общую сумму его доходов входят мировые турне, последнее из которых — Got Back, включавшее 79 концертов с 2022 по 2025 год, а также недвижимость по всему миру и коллекция произведений искусства, включающая картины Магритта и Пикассо.