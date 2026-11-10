Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире

Как один из четырех участников The Beatles, Маккартни получает 25% дохода от холдинговой компании Apple Corps, которая ежегодно зарабатывает $50 млн на стриминге, продажах виниловых пластинок и других товаров. Маккартни также зарабатывает $10 млн в год на своей доле авторских прав на песни The Beatles, за которые он боролся в суде последние два десятилетия. В общую сумму его доходов входят мировые турне, последнее из которых — Got Back, включавшее 79 концертов с 2022 по 2025 год, а также недвижимость по всему миру и коллекция произведений искусства, включающая картины Магритта и Пикассо.