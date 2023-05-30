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Коммерсантъ FM
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Глава Минтруда: с 1 июня по электронному сертификату можно приобрести сложные протезы

С 1 июня электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) будет распространяться на сложные протезы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«С 1 июня буквально электронный сертификат будет распространяться и на сложные протезы. Мы каталогизировали подетально протезы, сформировали компетенцию на базе медико-социальной экспертизы с точки зрения возможности формирования того протеза, который индивидуально нужен был человеку с учетом его особенностей»,— сказал господин Котяков на встрече с фракцией партии «Новые люди» (цитата по ТАСС).

По его словам, медико-социальная экспертиза проводится не больше десяти дней, а если гражданину необходим протез, то срок сокращается до трех дней. Особый контроль за сроками экспертизы, добавил министр, также осуществляется для участников специальной военной операции.

Электронный сертификат — платежный инструмент, с помощью которого можно приобрести средства реабилитации (трость, коляску, слуховой аппарат) при наличии предписания по результатам медико-социальной экспертизы. При оформлении сертификата к карте «Мир» привязывается определенная сумма для покупки того или иного товара.

Лусине Баласян

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