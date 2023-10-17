Орбан: Венгрия пытается спасти все, что можно в отношениях с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Пекине с президентом России Владимиром Путиным заявил, что одной из задач Будапешта за последнее время стало улучшение взаимоотношений с Москвой. По словам господина Орбана, Венгрия «пытается спасти все, что можно» из контактов с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было — в такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты. И нам это удалось», — сказал Виктор Орбан (цитата по сайту Кремля).

По словам венгерского премьера, боевые действия на Украине значительно повлияли на сотрудничество России и Венгрии. Тем не менее Будапешт надеется сохранить сотрудничество с Москвой. «Вы знаете, какова Венгрия, знаете ее возможности. Все то, что Венгрия может сегодня предпринять, — мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все что можно из наших двусторонних контактов. Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно»,— добавил он.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. В начале марта парламент Венгрии издал указ, который запрещает поставки оружия с ее территории на Украину. 5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией. В украинском МИДе говорили, что Венгрия «подыгрывает России», а Виктор Орбан демонстрирует «патологическое пренебрежение» к Украине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».