Автодилерам пересчитывают комиссионные

Автодилерам предлагают сократить комиссии при продаже машин в кредит. С такой просьбой Национальный автомобильный союз обратился в Минпромторг, Центробанк и Федеральную антимонопольную службу. Организация попросила, чтобы профильные власти установили предельный размер комиссионного сбора для продавцов машин в 4%. Почему понадобились такие меры? И как они повлияют на рынок? Выяснял Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре цены достигли максимальных значений: новое авто впервые в среднем стало дороже 3 млн руб., подсчитали в агентстве «Автостат». Значительная часть машин сейчас приобретается в кредит, который тоже становится все дороже. Например, комиссия за оформление займа у некоторых дилеров может достигать 9%.

Игроки рынка зачастую неоправданно пытаются дополнительно заработать на этом, поэтому их запросы нужно ограничивать, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«В стоимость кредита закладывается дополнительные оборудование и услуги, в том числе страховка. Вот с этой суммы дилер получает 9%, поэтому он запускает руки в карман россиянина настолько активно, что, конечно, с этим нужно что-то делать. Между 4% и 9% от стоимости кредита огромная разница, сотни тысяч рублей».

Российский рынок легковых машин тем временем установил рекорд. По данным Национального бюро кредитных историй, с января по август 2023-го в стране выдали займов более чем на 762 млрд руб. Их объем год к году вырос на три четверти.

Однако предложение ограничивать размер комиссий не обоснованно, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. Ведь дилеры, поясняет он, не устанавливают их в одностороннем порядке, а должны согласовывать с банком:

«Размер этого сбора всегда регулируется взаимоотношениями между кредитной организацией и дилером и определяется с точки зрения финансово-экономических показателей. Надо очень четко понимать, например, какой размер комиссии хотят предложить авторы инициативы в том случае, если банк кредитует клиента на покупку автомобиля за пределами Российской Федерации. В этом случае дилер фактически обеспечивает этот заем своим имуществом».

Ранее Совет федерации уже принял другое ограничение, которое в том числе касается автодилеров. Теперь за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Но если власти в итоге введут еще и максимальную комиссию за проданные в кредит машины, то рынок рискует потерять часть игроков, подчеркнул соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов:

«Маржинальность этого бизнеса составляет от 3% до 5%. И производитель говорит: вы на нашем продукте сильно-то не зарабатывайте, продавайте лучше дополнительные услуги. При этом дилерам изначально еще нужно потраться на рекламу, чтобы привести покупателя в салон. Затем банк заявляет: продайте мой продукт, и я с вами поделюсь прибылью в размере такой-то комиссии.

Так выстраиваются отношения. Если попытаться сейчас их отрегулировать установкой конкретных параметров этого сбора, то сократится либо количество дилеров, либо число банков, предоставляющих кредиты.

Нельзя что-то сделать, чтобы это не нашло отзвука».

Вместе с тем в 2022 году в РФ продали меньше машин, чем даже в дефолтном 1998-м, подсчитали в «Автостате». Сейчас ситуация улучшается. По итогам 2023-го в стране будет реализовано 950 тыс. новых легковых автомобилей, прогнозируют в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Доходы растут у китайских брендов, хотя самыми востребованными остаются модели Lada.

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Ульяна Горелова, Владимир Расулов