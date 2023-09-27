Автокредиты догоняют автоцены

По итогам января—августа с использованием заемных средств россияне приобрели более 51% всех новых автомобилей и 10% машин с пробегом. Эти показатели оказались значительно выше уровней аналогичного периода прошлого года: 40,1% и 6% соответственно. Динамика связана преимущественно с ростом цен на машины на фоне их сохраняющегося дефицита. Граждане стараются успеть приобрести авто по текущим ценам и по текущим ставкам, опасаясь дальнейшего роста и того и другого. Однако именно это может затормозить сегмент автокредитования в традиционно ажиотажном четвертом квартале.

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По итогам августа доля новых автомобилей, приобретенных в кредит, в общем числе продаж составила около 47%, что превышает показатели аналогичного периода и 2022 года, и 2021 года, подсчитали в ВТБ. Тогда в кредит приобреталось 43,6% и 43,4% новых автомобилей соответственно. В среднем за прошедшие восемь месяцев текущего года показатель находился на уровне 51,3%, максимальные значения наблюдались в январе (65%) и июле (57%). Это выше среднего показателя за восемь месяцев 2022 года (40,1%).

В сегменте машин с пробегом по итогам августа доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе—августе. «Заявки на новые автомобили растут быстрее, чем на автомобили с пробегом,— поясняет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов.— Происходит постепенное насыщение рынка новых автомобилей китайскими брендами».

«В августе значительно вырос спрос на покупку автомобилей, в том числе в кредит, что могло быть обусловлено как повышением ключевой ставки, так и значительным обесценением рубля. Граждане спешили оформить покупку в преддверии очередного роста цен и роста процентных ставок»,— подтверждает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Банки стали предлагать более гибкие условия на фоне роста спроса, например выдавать кредит под авто возраста, под который раньше не выдавали, гибкий размер первоначального взноса,— добавляет старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев.— Многие потребители приняли предложение банков, чтобы зафиксировать текущие условия кредита на фоне повышения ключевой ставки».

В «Росбанк Авто» также отмечают рост спроса на автокредиты. «Отчасти это обусловлено значительным увеличением стоимости автомобилей в последнее время. Рост реальных доходов населения значительно отстает от подорожания машин,— поясняет начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик.— В связи с этим покупка автомобилей в кредит становится единственно доступным способом для большинства граждан».

По данным «Автостата», средневзвешенная цена легкового автомобиля в РФ в августе выросла на 9,8% по отношению к июлю, достигнув 3,13 млн руб., показатель впервые превысил 3 млн руб..

В четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может охладиться, опасается заместитель начальника управления «Автокредитование» ВТБ Константин Снегирев, на фоне ужесточения политики ЦБ и, как следствие, роста ставок. Провоцировать спад активности будет и досрочная реализация части спроса, добавляет Егор Лопатин. Тем не менее за счет роста среднего чека на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.

По итогам неполного сентября банкиры уже наблюдают снижение продаж как новых, так и подержанных авто в сравнении с августом, утверждают в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). По оценке ВТБ, в сентябре—декабре выдачи автокредитов могут достичь 500 млрд руб., составив треть годового объема. То есть рынок вернется к тренду весны, когда рекордный рост обеспечивался увеличением чека, но не количеством выдач.

Полина Трифонова