Число жертв израильских атак превысило 2,8 тыс. человек, пострадавших — 12 тыс.

Число погибших палестинцев при израильских атаках в секторе Газа возросло до 2778 человек, еще 59 были убиты на Западном берегу Иордана. Число пострадавших составляет 10 850 и 1176 соответственно. Данные Минздрава в секторе Газа приводит ООН. В Израиле за время военных действий 1,3 тыс. погибли, 4,1 тыс. пострадали.

За последние сутки, по данным на 18:00 16 октября, погибли 108 палестинцев. Предполагается, что сотни человек находятся под завалами.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захватом некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. ООН констатирует «непрерывные израильские бомбардировки» из-за которых каждые сутки гибнут сотни человек.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Леонид Уварчев