Минюст предостерег адвокатов от акций в поддержку защитников Навального

Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предупредил адвокатов, что петиции, «предупредительные акции» и «приостановка процессуальных действий», к которым призывают «разного рода активисты» на фоне арестов трех адвокатов Алексея Навального, могут «еще больше подорвать доверие к адвокатуре как к институту». 13 октября адвокаты Алексей Липцер, Игорь Сергунин и Вадим Кобзев были арестованы на два месяца по делу об участии в экстремистском сообществе.

По словам Максима Бесхмельницына, которые приводит «Интерфакс», отказ от участия в процессуальных действиях будет являться нарушением закона об адвокатуре. Он также призвал коллег не забывать, что для адвокатов существуют профессиональные требования и этические критерии.

«Сегодня некоторые деятели искусственно пытаются соорудить интригу, вызвать общественный резонанс, говоря о нарушении прав адвокатов. На деле же мы видим, что ряду адвокатов предъявлены обвинения в совершении преступлений экстремистской направленности, при этом ими был использован их процессуальный статус»,— добавил он.

Сегодня, 16 октября, российские адвокаты на сайте Legal Petition опубликовали открытое обращение к коллегам, призвав их провести «предупредительную акцию» и перестать участвовать в процессуальных действиях всех видов судопроизводства.

В обращении также говорится, что в России правоохранительные органы и суды преследуют адвокатов за их профессиональную деятельность «по надуманным административным и уголовным обвинениям». К таким авторы петиции отнесли арест адвокатов господина Навального.

13 октября у Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева были проведены обыски, после чего их задержали по делу об участии в экстремистском сообществе. В тот же день Басманный суд отправил их под арест. 13 октября Россию покинула адвокат Навального Ольга Михайлова. Сегодня стало известно об отъезде еще одного защитника оппозиционера — Александра Федулова. До этого правительство предложило лишать статуса покинувших страну адвокатов, если они не появлялись в России более года без уважительной причины.

Подробнее об аресте адвокатов Алексея Навального — в материале «Ъ» «У Алексея Навального увели адвокатов» .

Полина Мотызлевская