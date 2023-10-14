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Юрист прокомментировала задержку представления состава правительства Самарской области

Заместитель руководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог» Светлана Платонова задержку представления состава правительства Самарской области. По словам юриста, «отставка и порядок формирования состава правительства области регламентируется в соответствии с уставом конкретного региона и Федеральным законом № 414, процесс, тем не менее, индивидуален для каждого субъекта».

«В зависимости от текущей ситуации в регионе обсуждение состава правительства может затягиваться на недели»,— отметила юрист.

На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров. Сообщалось, что задержка с согласованием кандидатуры Виктора Кудряшова на пост главы правительства Самарской области может быть связана со скандалами с участием чиновника и его родственников.

Евгений Чернов

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