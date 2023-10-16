Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

Конституционный суд (КС) Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон, поехав за границу, вопреки запрету правительства. Решение КС позволит начать процедуру импичмента, заявил председатель суда Мераб Турава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Решение КС должен утвердить парламент, для этого надо набрать голоса 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент одобрит решение, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Отставку госпожи Зурабишвили инициировала правящая партия «Грузинская мечта». «Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года во время зарубежных рабочих визитов осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию»,— сказал господин Турава (цитата по «РИА Новости»).

Процесс по импичменту президента начался в КС Грузии 3 октября. Сама Саломе Зурабишвили бойкотировала заседание КС, но направила в Батуми своих адвокатов. Она нарушила основной закон страны, посетив в августе и сентябре ряд стран, в том числе Германию и Францию, без согласия правительства, как того требует ст. 52 конституции.

Подробности — в материале «Ъ» «Саломе Зурабишвили вменили самоволку в Европу».

Лаура Кеффер