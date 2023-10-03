В конституционном суде Грузии начался процесс по импичменту президента

Конституционный суд (КС) Грузии, заседающий в Батуми, приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Президент бойкотировала заседание КС, но направила в Батуми своих адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агитационный биллборд с президентом Грузии саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Агитационный биллборд с президентом Грузии саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Лидеры ГМ утверждают, что глава государства нарушила основной закон страны, посетив в августе и сентябре ряд стран, в том числе ФРГ и Францию, без согласия правительства, как того требует ст. 52 конституции.

Правительство премьер-министра Ираклия Гарибашвили не только не разрешало президенту осуществлять зарубежные визиты, но и публично запретило ей встречаться с европейскими лидерами. Премьер Гарибашвили, а также председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, выступивший на заседании КС сегодня, 3 октября, неоднократно обосновывали запрет тем, что Саломе Зурабишвили вводит в заблуждение европейских лидеров относительно неготовности Грузии стать кандидатом в члены ЕС. Решение по статусу Грузии Брюссель примет до конца года.

Сколько продлится процесс и когда суд вынесет вердикт, пока неизвестно. Если большинство коллегии КС, состоящей из девяти судей, подтвердит нарушение президентом основного закона страны проведением встреч с главами ФРГ и Франции, закон об импичменте президента будет вынесен на голосование в парламенте примерно в середине октября.

Однако ГМ обладает в законодательном органе лишь абсолютным, но не конституционным большинством голосов: для принятия закона об импичменте необходимо две трети списочного состава депутатов: 100 голосов в 150-местном парламенте. Тогда как в данный момент лишь 88 депутатов готовы поддержать импичмент.

Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заявила, что бойкотирует заседание парламента по импичменту главы государства.

О сближении Грузии с Евросоюзом — в материале «Ъ» «Чем дальше в ЕС, тем больше слов».

Георгий Двали, Тбилиси