Саломе Зурабишвили вменили самоволку в Европу

Конституционный суд (КС) Грузии приступил к рассмотрению дела о возможном нарушении основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили. Это первый подобный случай в истории Грузии. Правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), давно конфликтующая с госпожой Зурабишвили, обвиняет ее в несанкционированных встречах с европейскими лидерами. И подозревает в тайном саботировании процесса евроинтеграции в интересах оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД), якобы готовящего в стране попытку госпереворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили (в красном)

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Президент Грузии Саломе Зурабишвили (в красном)

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Свое отношение к происходящим событиям Саломе Зурабишвили выразила во вторник утром. В тот самый момент, когда девять судей коллегии Конституционного суда начинали заседание, глава государства прогуливалась вместе с собачкой и двумя телохранителями в парке неподалеку от своей резиденции. Там ее и поймали журналисты, несмотря на официальное предупреждение президентской пресс-службы о том, что госпожа Зурабишвили не будет выступать с комментариями. В итоге глава государства, улыбаясь, отвечала на все вопросы одно и то же: «Все будет хорошо».

В Конституционном суде интересы президента защищают два адвоката. В том числе Тамара Чугошвили, которая ранее входила в руководство «Грузинской мечты», но несколько лет назад перешла в оппозицию. В ходе процесса ей противостоит вся верхушка «партии власти»: председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, а также один из авторов действующей конституции, депутат Тенгиз Шарманашвили.

Председатель коллегии КС Мераб Турава выразил недоумение в связи с тем, что президент отказалась лично присутствовать на судебном заседании по делу об импичменте.

Он предупредил адвокатов, что если они не смогут ответить на вопросы «по фактической стороне дела», то коллегия, возможно, обяжет госпожу Зурабишвили явиться в суд. Правда, он не стал подробнее говорить о возможных мерах в отношении главы государства, обладающей иммунитетом.

От имени истцов на заседании выступил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя ГМ, осуществив ряд визитов в европейские государства без согласия правительства (и даже несмотря на прямой запрет с его стороны), глава государства «грубо нарушила статью 52 конституции».

Согласно этой статье, президент не имеет права отправляться с визитами в другие страны без разрешения кабинета министров.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал в СМИ заявление правительства о том, что президенту отказано в совершении рабочих поездок в ряд европейских стран (в частности, в ФРГ и Францию). Премьер Гарибашвили и председатель ГМ Кобахидзе в один голос утверждают, что президент Зурабишвили «саботирует процесс сближения Грузии с ЕС» — в частности, в ходе бесед с европейскими лидерами она якобы утверждает, что Грузия недостойна быть кандидатом в члены Евросоюза, а правительство «лишь делает вид, что занимается выполнением 12 условий Еврокомиссии». Речь идет о списке реформ, обнародованных Брюсселем летом прошлого года, когда Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов в члены ЕС, а в отношении Грузии была всего лишь зафиксирована «европейская перспектива».

Кроме того, в партии власти утверждают, что президент играет на стороне «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. Ранее власти Грузии сообщили, что оппозиция при поддержке извне готовит бескровную смену власти путем массовых уличных акций и оккупации правительственных учреждений. Поводом для протестов якобы должен стать вероятный грядущий отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС (соответствующее решение ожидается в конце года).

Сама Саломе Зурабишвили все обвинения категорически отвергает, утверждая, что ее недавние встречи с президентами ФРГ и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Эмманюэлем Макроном «служили продвижению идеи предоставления Грузии статуса кандидата».

Адвокаты госпожи Зурабишвили заявили на процессе: глава государства «не является пленницей» и вправе проводить международные встречи даже без санкции правительства. «Если она принимает иностранных гостей в ходе их визитов в Грузию, то что за абсурд запрещать президенту садиться в самолет?» — выразила недоумение Тамара Чугошвили. Адвокаты в основном ссылались на то, что 78-я статья конституции вменяет в обязанность всем ветвям власти сделать все для интеграции Грузии в НАТО и ЕС, а визиты президента служили именно этой цели.

В случае решения суда о том, что госпожа Зурабишвили нарушила конституцию, депутаты от ГМ инициируют голосование по импичменту. Оно, вероятно, провалится: правящей партии не хватает 12 голосов до необходимых 100 (это две трети от списочного состава депутатов). ЕНД наверняка проголосует против. В ГМ, впрочем, и не надеются найти недостающие голоса. Ираклий Кобахидзе не скрывает, что процесс «в большей степени носит символический характер», а цель — демонстрация отмежевания ГМ от президента и ее политики.

Георгий Двали, Тбилиси