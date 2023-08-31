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Коммерсантъ FM
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Президент Грузии отправилась в «самоволку»

Саломе Зурабишвили посетила Германию вопреки запрету со стороны правительства

Противостояние между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ) обостряется. Согласно конституции, «президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства». Руководствуясь этим положением, кабинет министров запретил госпоже Зурабишвили официальные зарубежные поездки. Между тем в четверг глава государства, нарушив запрет, отправилась в ФРГ и ряд других европейских государств. Заявленная цель турне — продвижение идеи предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. ГМ, вероятно, не нравится активность госпожи Зурабишвили, поскольку она нарушает баланс во взаимоотношениях с Россией и Западом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Stephanie Lecocq / Pool Photo / AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Stephanie Lecocq / Pool Photo / AP

О том, что глава грузинского государства отныне сможет посещать западные столицы лишь с частными визитами, стало ясно после беспрецедентно жесткого заявления правительства страны. В нем сообщалось, что кабинет министров «отказал президенту» в просьбе посетить в течение осени с рабочими визитами ФРГ, Украину, Швейцарию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Чехию, Данию, Израиль и ОАЭ.

«Напоминаем президенту Зурабишвили, что, согласно пункту "А" статьи 52 конституции, президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства»,— говорилось в заявлении кабинета.

Правительство также напомнило Саломе Зурабишвили: согласно основному закону, «внешнюю политику осуществляет правительство», а не президент, исполняющая лишь церемониальные функции.

Администрация главы государства никак не отреагировала на предупреждение правительства, и Саломе Зурабишвили в четверг утром все-таки вылетела в Берлин, где в тот же день провела встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По сообщению администрации президента Зурабишвили, в ходе беседы речь шла о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС уже к концу текущего года. Президентская администрация также подтвердила, что в графике зарубежных визитов Саломе Зурабишвили «нет никаких изменений». То есть все другие поездки, перечисленные в заявлении правительства, вероятно, также состоятся.

Как отметил в беседе с «Ъ» эксперт информационно-аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили, «Зурабишвили отличается от президентов большинства парламентских республик тем, что избрана на пост не парламентским большинством, а всенародным голосованием». И это, по мнению эксперта, «повышает легитимность Зурабишвили в глазах европейских и американских лидеров».

Собеседник «Ъ» убежден: истинную причину конфликта между ветвями власти «следует искать в фундаментально разном подходе президента Зурабишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили к выстраиванию отношений с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном».

Президент часто критиковала ГМ после ввода российских войск на Украину, обвиняя правящую партию в «недостаточной солидарности» с Киевом. В ежегодных выступлениях с докладами «О положении страны» она крайне жестко критиковала «агрессивную политику России». И в этом заметное отличие от осторожного стиля Ираклия Гарибашвили и его министров.

В Москве эту разницу видят и всячески подчеркивают. Так, на прошлой неделе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, явно имея в виду ГМ и ее правительство, похвалил «новую генерацию грузинских властей» за «прагматичный подход» к вопросам внешней политики. И при этом резко раскритиковал «француженку с итальянскими отсылками» Саломе Зурабишвили за враждебное отношение к Москве.

Тбилиси заверяет Запад в неизменности прозападного курса

В четверг, реагируя на «самовольный» визит президента в Берлин, председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил: Саломе Зурабишвили «нарушает конституцию, несмотря на президентскую присягу». Правящая партия, по его словам, «не оставит это без ответа». Впрочем, господин Кобахидзе тут же признал: для импичмента главы государства парламентскому большинству не хватит голосов.

Следующий президент Грузии будет избран в 2024 году уже не всенародным голосованием, а парламентским большинством. Это произойдет сразу после парламентских выборов, намеченных на тот же год.

Георгий Двали, Тбилиси

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