СМИ: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его посетить Северную Корею, сообщило агентство «Рёнхап» и госдрадио КНДР «Голос Кореи». По информации СМИ, российский президент принял приглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: пресс-служба президента РФ

«После банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время. Президент Путин с радостью принял приглашение»,— говорится в сообщении «Голоса Кореи».

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Его встреча с Владимиром Путиным прошла на космодроме Восточный утром 13 сентября. Переговоры в расширенном формате продлились около часа. Потом президент России и лидер КНДР переговорили тет-а-тет. По словам Владимира Путина, у него с лидером КНДР состоялся «откровенный обмен мнениями» по ситуации в Дальневосточном регионе, также они обсудили сельское хозяйство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Ким Чен Ын живо интересовался возможностями сотрудничества РФ и КНДР в сфере медицины и образования.

Подробнее о встрече президента РФ с лидером КНДР — в репортаже Андрея Колесникова «Операция Ын и другие приключения Путина».

Милена Костерева