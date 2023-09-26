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Коммерсантъ FM
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Дата поездки Путина в КНДР пока не согласована

Дата визита президента России Владимира Путина в КНДР пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что поездку президента в Китай согласовали, но объявят о ней позднее.

Слева направо: зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, президент России Владимир Путин (второй справа) и генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук (справа) во время осмотра космодрома «Восточный» в сентябре 2023 года

Слева направо: зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, президент России Владимир Путин (второй справа) и генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук (справа) во время осмотра космодрома «Восточный» в сентябре 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слева направо: зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, президент России Владимир Путин (второй справа) и генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук (справа) во время осмотра космодрома «Восточный» в сентябре 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрия Пескова уточнить, согласована ли дата поездки Владимира Путина в КНДР. «В Северную Корею — нет, в Китай — да»,— ответил господин Песков. Он добавил, что в октябре Пхеньян посетит министр иностранных дел Сергей Лавров, но президент России в это время в КНДР точно не поедет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 сентября приехал в Россию с визитом, который продлился до 17 сентября. Он, в частности, провел встречу с Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. По итогам своего визита Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией и предложил Владимиру Путину совершить ответный визит в КНДР. По информации северокорейских СМИ, президент России «с радостью принял приглашение»

О реакции на поездку лидера КНДР — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

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