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Коммерсантъ FM
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Путин: россияне отдают предпочтение китайским машинам из-за хорошего качества

Президент России Владимир Путин заявил, что качество произведенных в Китае автомобилей постепенно улучшается, поэтому российские водители «с удовольствием» переходят на них. Он также отметил перспективу совместного развития автомобильной промышленности Россией и Китаем.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

В интервью медиакорпорации Китая Владимир Путин рассказал, что незадолго до встречи с журналистом общался с людьми, которых считает «автолюбителями с огромным, большим стажем».

«Мне мои собеседники сказали: "знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому, качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — отметил президент (цитата по сайту Кремля).

В 2022 году после начала боевых действий на Украине в России массово приостановились автомобильные производства. Об уходе с российского рынка заявила большая часть европейских и японских игроков, в том числе Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen.

3 августа Владимир Путин заявил, что все чиновники должны стремиться к развитию отечественных брендов. По итогам совещания главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым президент поручил правительству пересадить чиновников на отечественные автомобили. Согласно решению совета Госдумы, все депутаты будут обеспечены автомобилями российского производства с начала 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пересадки на местах».

Милена Костерева

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