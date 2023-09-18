Совет Госдумы решил пересадить депутатов на отечественные автомобили с 2024 года

С начала 2024 года депутаты Госдумы в своих избирательных округах будут обеспечены автомобилями только российского производства. Такое решение принял совет нижней палаты парламента.

Как сообщает пресс-служба Госдумы в Telegram-канале, в парламенте уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, только на машины отечественного производства. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такая мера «поможет развитию российского автопрома», а «бюджетные средства останутся в стране».

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым заявил, что «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов. По итогам совещания он поручил правительству пересадить чиновников на отечественные автомобили. Вячеслав Володин тогда сообщал, что депутаты планируют использовать марки «Москвич», Lada и Aurus.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Жигулях" мы давно не сидели».

Полина Мотызлевская