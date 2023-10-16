35-летний Даниэль Нобоа избран президентом Эквадора
Кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа победил во втором туре выборов президента Эквадора. Во время первого тура он был аутсайдером опросов.
Господин Нобоа набирает 52% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Его левая соперница Луиза Гонсалес получила около 48%. Национальный избирательный совет досрочно объявил победу господина Нобоа из-за «необратимого» результата. Госпожа Гонсалес признала поражение.
«Завтра мы начнем работу для этого нового Эквадора, мы начнем работу по восстановлению страны, серьезно пострадавшей от насилия, коррупции и ненависти»,— сказал избранный президент сторонникам (цитата по Reuters).
Госпожа Гонсалес поздравила своего соперника с победой, «потому что это и есть демократия». Она призвала выполнить свои обещания, данные студентам и пожилым. 35-летний кандидат обещал в ходе кампании улучшить экономику, создать рабочие места для молодежи и разместить опасных преступников на тюремных судах.
Госпожа Гонсалес занимала различные посты в правительстве Рафаэля Корреа, который возглавлял Эквадор в 2007–2017 годах. Господин Нобоа — сын бизнесмена Альваро Нобоа, который сам пять раз баллотировался в президенты. Даниэль Нобоа в опросах до первого тура выборов не занимал выше пятого места.
Во время предвыборной гонки в Эквадоре был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Из-за этого в стране вводили режим чрезвычайного положения. Семь подозреваемых в убийстве позднее были найдены убитыми в местах заключения.