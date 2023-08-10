СМИ: кандидата в президенты Эквадора убили на предвыборном митинге

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит на предвыборном митинге. Об этом сообщила эквадорская газета El Universo.

Предвыборный митинг проходил в столице Эквадора городе Кито. В конце мероприятия Фернандо Вильявисенсио трижды выстрелили в голову. Он умер на месте. Кроме того, при нападении на кандидата в президенты были ранены восемь участников митинга.

Фернандо Вильявисенсио ранее работал журналистом, он начинал карьеру в газете El Universo. В политику он пришел в 2013 году. На момент убийства ему было 59 лет.

16 июня национальный избирательный совет отказал Фернандо Вильявисенсио в регистрации в качестве кандидата на пост президента из-за нарушений в форме регистрации.

Анастасия Ларина