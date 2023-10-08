В Эквадоре убит седьмой подозреваемый в убийстве кандидата в президенты

Седьмой подозреваемый по делу об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит в тюрьме в провинции Пичинча, сообщила служба исполнения наказаний. В пятницу были убиты шесть других фигурантов дела.

Тюремное ведомство не уточняет детали гибели заключенного, отмечает Associated Press. Сам он назвал в сообщении «Хосе М», его национальность не сообщается. Шестеро других фигурантов дела были убиты в тюрьме в провинции Гуаяс, все они колумбийцы.

Из-за убийств в тюрьмах президент Гильермо Лассо прервал зарубежную поездку. По его распоряжению шестеро других заключенных по делу были переведены в другие места. Было уволено руководство службы исполнения наказаний и следственного подразделения национальной полиции. В отношении начальника тюрьмы в Гуаякиле возбуждено уголовное дело.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга 9 августа. Ему трижды выстрелили в голову, мужчина умер на месте. На следующий день президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробнее об убийстве кандидата — в материале «Ъ» «"Они просто убили демократию"».

Леонид Уварчев