В Эквадоре во второй тур выборов вышли протеже экс-президента и аутсайдер опросов

Протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес лидирует на выборах главы государства после обработки 70% голосов. Второе место занимает сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа, который был аутсайдером в опросах. Глава Национального избирательного совета республики Диана Атамаинт сообщила, что состоится второй тур.

«Эти результаты уже показали тенденцию, указывающую на то, что эквадорцы 15 октября пойдут голосовать во втором туре выборов»,— сказала госпожа Атамаинт на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Луиса Гонсалес набирает 33,12% голосов, Даниэль Нобоа — 24,14%. Их основные соперники признали поражение.

Госпожа Гонсалес занимала различные посты в правительстве Рафаэля Корреа, который возглавлял Эквадор в 2007–2017 годах. Господин Нобоа — сын бизнесмена Альваро Нобоа, который сам пять раз баллотировался в президенты. Как отмечает AP, господин Нобоа в опросах не занимал выше пятого места.

Во время предвыборной гонки был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Из-за этого в стране вводили режим чрезвычайного положения.

Леонид Уварчев