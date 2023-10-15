Израиль сообщил о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа

Белый дом получил информацию от Израиля о том, что власти возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Позднее информацию о возобновлении водоснабжения подтвердил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Ранее Израиль ввел блокаду сектора Газа, лишив население воды, электричества и топлива.

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«Сегодня я был в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней»,— сказал господин Салливан в интервью CNN (цитата по «РИА Новости»).

Исраэль Кац заявил, что решение возобновить подачу воды было согласовано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом. «Решение соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентные меры по всеобщей блокаде сектора Газа, пока не будет уничтожен "Хамас"»,— сказал господин Кац, его слова приводит издание Kan в соцсети X.

Джейк Салливан добавил, что США совместно с Израилем, Египтом и ООН координируют работу для возобновления доступа мирных палестинцев к предметам «базовой необходимости».

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о блокаде сектора Газа 9 октября. Исраэль Кац говорил, что власти не возобновят электро- и водоснабжение до тех пор, пока «похищенные израильтяне не вернутся домой».

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинское движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля. В ответ армия обороны Израиля объявила о полномасштабном наступлении на сектор Газа. Власти Израиля потребовали от жителей Газы эвакуироваться с севера на юг.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Лусине Баласян