WADA на основе проб из московской лаборатории обвинило в применении допинга 222 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительное заключение в отношении 222 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории LIMS. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

«На сегодня было вынесено 222 приговора, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются»,–– сообщил господин Банька.

LIMS (Laboratory Information Management System) –– система, в которой фиксировались результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные из LIMS передали WADA, и эксперты агентства пришли к выводу, что с пробами проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

В мае 2023 года сообщалось, что WADA вынесло обвинения из-за допинга в отношении 195 российских атлетов.

22 сентября WADA сообщило, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Нарушения, выявленные в сентябре прошлого года, не были устранены, говорится в сообщении антидопингового агентства.

Вчера, 14 октября, WADA получило от РУСАДА уведомление о желании оспорить решение о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное агентство планирует разрешить возникший спор в Спортивном арбитражном суде.

Подробнее об отношениях России с международными спортивными структурами –– в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Александра Горошилова