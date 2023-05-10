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Коммерсантъ FM
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WADA наказало 195 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что привлекло к ответственности 195 российских атлетов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. По данным WADA, еще 77 спортсменам предъявлены обвинения, подробности не приводятся. Кроме того, 188 дел находятся в стадии расследования.

LIMS (Laboratory Information Management System) — лаборатория, в которой фиксировались результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные из лаборатории передали WADA, и эксперты агентства пришли к выводу, что с пробами проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Ограничения вводили до 16 декабря 2022 года, но в WADA говорили, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. У агентства назвало основанием продления отстранения российской стороны дело фигуристки Камилы Валиевой. В январе дисциплинарный комитет РУСАДА освободил Валиеву от ответственности за положительную пробу.

Подробности — в публикации «Ъ» «На день виноватая».

Лаура Кеффер

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