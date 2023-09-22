WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA еще в 2019 году.

В пресс-релизе отмечается, что WADA выполнило рекомендацию независимого Комитета по проверке соответствия кодексу (CRC) и расширило перечень условий, которые нужно выполнить РУСАДА для снятия ограничений. Ужесточение связано с несоответствием российского законодательства кодексу агентства. Противоречия были выявлены в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени, сообщает пресс-служба.

Согласно рекомендации комитета, в связи с новыми выявленными нарушениями представителям РУСАДА, в частности, запрещается занимать какие-либо должности в структуре WADA, а Россия лишается права проводить на своей территории международные соревнования.

Сейчас WADA проводит оценку и мониторинг РУСАДА на предмет выполнения всех условий, содержащихся в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом в WADA подчеркнули, что ограничения с РУСАДА не будут сняты, пока законодательство РФ не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.

9 декабря 2019 года WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Позже CAS уменьшил срок наказания для российского агентства до двух лет и постановил отсчитывать его срок с 16 декабря 2020 года. В WADA уже отмечали, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. Несмотря на санкции в отношении российского агентства, у РФ сохраняется обязанность платить взносы в WADA. 21 сентября 2023 года Минспорт РФ сообщил об отказе выплачивать взнос WADA в размере $1,2 млн. В Минспорте считают, что из-за выхода России из Совета Европы сумма взноса страны должна уменьшиться.

Эрдни Кагалтынов