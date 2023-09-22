Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA еще в 2019 году.

В пресс-релизе отмечается, что WADA выполнило рекомендацию независимого Комитета по проверке соответствия кодексу (CRC) и расширило перечень условий, которые нужно выполнить РУСАДА для снятия ограничений. Ужесточение связано с несоответствием российского законодательства кодексу агентства. Противоречия были выявлены в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени, сообщает пресс-служба.

Согласно рекомендации комитета, в связи с новыми выявленными нарушениями представителям РУСАДА, в частности, запрещается занимать какие-либо должности в структуре WADA, а Россия лишается права проводить на своей территории международные соревнования.

Сейчас WADA проводит оценку и мониторинг РУСАДА на предмет выполнения всех условий, содержащихся в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом в WADA подчеркнули, что ограничения с РУСАДА не будут сняты, пока законодательство РФ не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.

9 декабря 2019 года WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Позже CAS уменьшил срок наказания для российского агентства до двух лет и постановил отсчитывать его срок с 16 декабря 2020 года. В WADA уже отмечали, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. Несмотря на санкции в отношении российского агентства, у РФ сохраняется обязанность платить взносы в WADA. 21 сентября 2023 года Минспорт РФ сообщил об отказе выплачивать взнос WADA в размере $1,2 млн. В Минспорте считают, что из-за выхода России из Совета Европы сумма взноса страны должна уменьшиться.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...