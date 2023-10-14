WADA передаст в суд дело о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уведомление о желании оспорить решение о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA обратится для разбирательства в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«До тех пор, пока не будут выполнены все условия восстановления, РУСАДА не может быть рассмотрено на предмет восстановления»,— говорится в сообщении WADA.

Исполком Всемирного антидопингового агентства 22 сентября заявил, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Нарушения были выявлены в сентябре 2022 года и, как утверждается, не устранены до сих пор. РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу в 2019 году на фоне ряда скандалов. Действие санкций закончилось в декабре 2022 года, но WADA отказалось восстанавливать РУСАДА.

Подробнее о разбирательствах — в материале «Ъ» «Санкции закончились, наказание осталось».

Леонид Уварчев