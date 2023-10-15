ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц с севера сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала требование Израиля об эвакуации больниц из севера сектора Газа на юг. Специалисты считают, что это смертный приговор для больных и раненых.

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, где медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей и не в состоянии справиться с резким увеличением числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору»,— говорится в сообщении ВОЗ.

Организация призвала Израиль срочно отменить приказы об эвакуации больниц и призвала к защите медицинских учреждений, медицинских работников, пациентов и гражданского населения. ВОЗ повторила призывы к немедленной и безопасной доставке гуманитарной помощи в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября и захвата некоторых населенных пунктов. Армии обороны Израиля удалось восстановить контроль над территориями на границе с сектором Газа, сейчас военные готовятся к наземной операции. На этом фоне ухудшилась гуманитарная ситуация — Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев