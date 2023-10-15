Шеф Пентагона заявил Израилю о важности соблюдения закона войны

Главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили войну с палестинским движением «Хамас» по телефону. Шеф Пентагона указал коллеге на важность соблюдения закона войны.

«В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе в то время, как Израиль продолжает свои операции по восстановлению безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.

Господин Остин заявил о приверженности США безопасности Израиля. Стороны также обсудили захват заложников боевиками «Хамаса». Глава Пентагона рассказал об усилиях США по поставкам средств ПВО и боеприпасов в Израиль.

США с начала войны Израиля и «Хамаса» отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы. Причиной названы «усилия по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну». По информации СМИ, Иран предупредил, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то Тегеран вмешается в ситуацию.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после ударов Израиля, которые стали ответом на нападение «Хамаса». Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев