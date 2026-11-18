Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом
Президент России Владимир Путин встретился в Шэньчжэне с вьетнамским коллегой То Ламом. В начале переговоров российский президент указал на рост товарооборота между странами. В январе-августе показатель вырос более чем на 12%, подчеркнул господин Путин.
«У нас близкие позиции по многим актуальным международным вопросам, мы тесно сотрудничаем на международной арене»,— сказал Владимир Путин на встрече. Он отметил, что стратегическое партнерство с Вьетнамом — одно из приоритетных направлений внешней политики России.
Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит 18 и 19 ноября. В первый день визита российский президент провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На следующий день запланированы двусторонние переговоры лидеров России, Китая и США.