Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит 18 и 19 ноября. В первый день визита российский президент провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На следующий день запланированы двусторонние переговоры лидеров России, Китая и США.