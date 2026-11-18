Чемпион мира и Европы Хуан Мата завершил футбольную карьеру
Испанский полузащитник Хуан Мата объявил о завершении карьеры. Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Иногда любить значит отпустить. Спасибо, футбол»,— написал 38-летний футболист. Его последней командой стал австралийский «Мельбурн», за который он выступал в прошлом сезоне. В июне испанец приобрел миноритарный пакет акций клуба и вошел в его совет директоров.
На протяжении карьеры Хуан Мата представлял испанскую «Валенсию», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», турецкий «Галатасарай», японский «Виссел Кобе» и австралийский «Уэстерн Сидней Уондерерс». Вместе с «Челси» полузащитник выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, вместе с «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.
В составе сборной Испании Хуан Мата стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012). За национальную команду он провел 41 матч, в котором забил десять мячей.