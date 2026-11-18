«Иногда любить значит отпустить. Спасибо, футбол»,— написал 38-летний футболист. Его последней командой стал австралийский «Мельбурн», за который он выступал в прошлом сезоне. В июне испанец приобрел миноритарный пакет акций клуба и вошел в его совет директоров.