Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся за обедом на торжественном приеме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, состоится ли отдельная встреча господ Путина и Трампа.