Путин и Трамп увидятся сегодня на приеме в Шэньчжэне
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся за обедом на торжественном приеме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, состоится ли отдельная встреча господ Путина и Трампа.
Главы государств уже прибыли в Китай. Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Их повестка официально не раскрывалась.