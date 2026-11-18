В Румынии произошло самое сильное землетрясение с 2018 года
В Румынии в ночь на 18 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 — cамое сильное в стране за последние годы. Два человека ранены. Подземные толчки ощущались на Украине и в Молдавии.
По данным румынского Национального института физики Земли, очаг находился на глубине 120,8 км. В городе Галац получил ранение во время эвакуации из своего дома, на жительницу Бузэу упали предметы мебели, пишет HotNews. Еще несколько человек обратились в скорую помощь из-за панических атак.
Как пишут украинские СМИ, подземные толчки ощущались в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях. В Молдавии Национальный центр управления кризисами собирает информацию о возможных последствиях из-за землетрясения. По предварительным данным, пострадавших нет.
Землетрясение произошло в зоне Вранча — сейсмоактивной зоне, расположенной на юго-востоке Румынии. Последний раз сравнимое по магнитуде землетрясение — 5,8 — произошло в этой местности в октябре 2018 года. Самые сильные подземные толчки в зоне Вранча с магнитудой более 7 фиксировали в 1977 году.