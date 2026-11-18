Землетрясение произошло в зоне Вранча — сейсмоактивной зоне, расположенной на юго-востоке Румынии. Последний раз сравнимое по магнитуде землетрясение — 5,8 — произошло в этой местности в октябре 2018 года. Самые сильные подземные толчки в зоне Вранча с магнитудой более 7 фиксировали в 1977 году.