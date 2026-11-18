17 ноября во Франции прошли массовые демонстрации, организованные по призыву профсоюзов. Участники протестов требовали повышения заработной платы и отказа от сокращений персонала, особенно в государственном секторе. К манифестациям присоединились ассоциации студентов и школьников, которые с конца сентября блокируют учебные заведения. В ряде городов, в частности, в Нанте, произошли столкновения с полицией. Протесты, их участники и требования — в фотогалерее «Ъ».