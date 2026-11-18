Визовые центры Словении в России прекратили прием заявок на туристические визы
Визовые центры Словении в России изменили условия подачи документов на визу. С 16 ноября центры не принимают заявления на поездки с целью туризма, следует из уведомления на сайте VFS Global.
Сейчас подать документы могут только следующие категории граждан:
члены семей граждан Евросоюза (ЕС);
деловые путешественники и участники конференций, но только по согласованию с посольством Словении;
работники международных перевозок (моряки, водители грузовиков, пилоты);
заявители на национальную визу D для воссоединения семьи с гражданами ЕС.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что ограничения не касаются уже выданных виз. По данным АТОР, за 2025 год Словения выдала россиянам более 1,2 тыс. шенгенских виз, но из них только 8,8% были многократными.
С чем связаны изменения в правилах подачи документов, неизвестно. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) говорили, что, несмотря на сложности с оформлением виз, интерес российских туристов к Европе в этом году вырос на 30%.