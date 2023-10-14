Больше 270 военных Израиля погибли при конфликте с «Хамасом»

Как минимум 279 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли с начала полномасштабного военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас». Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари.

Кроме того, по словам представителя израильской армии, более 126 солдат оказались в плену у боевиков. «Хамас» официально не сообщал о потерях.

Война между Израилем и «Хамасом» идет с 7 октября. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — 2,2 тыс. Вчера, 13 октября, Израиль призвал население сектора Газа за 24 часа эвакуироваться в южные районы, сегодня утром эвакуацию продлили еще на шесть часов. Израиль объявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа.

Подробнее о конфликте Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Анастасия Ларина