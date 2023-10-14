В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел попали поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи Глушковского района. Населенные пункты обесточены. Никто не пострадал.

«Днем со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи»,— написал губернатор в Telegram. После взрыва загорелась сухая трава. Огонь потушили пожарные.

5 октября беспилотники атаковали населенные пункты в Рыльском, Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области. При обстреле приграничного города Рыльск была ранена женщина. Повреждение получили 30 строений.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина