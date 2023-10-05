При обстреле курского Рыльска повреждены более 30 домов и ряд соцобъектов

Более 30 домов и ряд соцобъектов были повреждены при ночном обстреле приграничного города Рыльск Курской области, сообщили в правительстве региона. Ранее стало известно, что в результате атаки пострадала мирная жительница. С осколочными ранениями средней степени тяжести она была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу.

Специалисты обследовали 29 частных домов и один многоквартирный. В ряде из них выбиты окна, в десяти — пробиты крыши, в пяти — повреждены фасады. Также разрушения зафиксированы на заборах в 16 домовладениях, ремонт предстоит восьми автомобилям. Осколками посечены здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы.

«Производится дефектовка повреждений, замер пластиковых окон и стеклопакетов. В ближайшее время будет завезен весь необходимый материал для проведения ремонтно-восстановительных работ. Также будет проведена работа по оценке нанесенного ущерба частному автотранспорту»,— рассказали в облправительстве.

Кроме того, из-за утреннего обстрела Суджанского района без света остаются около 6 тыс. человек. Аварийные бригады планируют завершить восстановительные работы «к вечеру».

Алина Морозова

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