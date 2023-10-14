Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте администрации президента.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда»,— говорится в сообщении.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» из Украины.

1 сентября 2023-го армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписан страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован. 3 октября парламент Армении его ратифицировал.

МИД Армении утверждал, что таким образом хочет привлечь к ответственности Азербайджан. Кремль назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский статут МУС.

Лаура Кеффер