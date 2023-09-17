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Коммерсантъ FM
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МИД Армении: Ереван ведет консультации с Москвой по поводу Римского статута МУС

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Ранее российское министерство иностранных дел вызывало армянского посла в РФ в связи с подготовкой ратификации Римского статута.

«Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования»,— сообщил господин Марукян в интервью ТАСС, подчеркнув, что в настоящее время между сторонами ведутся активные консультации по этому вопросу.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. 1 сентября армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

Между тем 17 марта 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер выдан по делу о незаконном вывозе детей с занятых российскими силами территорий Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут.

Александр Кислов

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