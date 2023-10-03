Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский Статут Международного уголовного суда (МУС). В обсуждениях принимала участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиция в обсуждении не участвовала. Во время голосования оппозиционные фракции «Армения» («Айастан») и «Честь имею» проголосовали против и договор был ратифицирован силами правящей фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Национального собрания Армении

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Здание Национального собрания Армении

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщает телеканал 24news, за ратификацию Римского статута проголосовали 60 депутатов Национального собрания (парламент), 22 — выступили против, воздержавшихся не было. В голосовании не приняли участие 12 депутатов. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса. Ранее Конституционный суд Армении признал, что обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствуют конституции республики.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян во время своего выступления пояснил, что ратификация статута оправдана тем, что на территории страны находятся «вооруженные формирования Азербайджана». «Это в некоторой степени гарантирует, что любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь как минимум сдерживающий эффект»,— сказал он (цитата по «Арменпресс»).

Аналогичное мнение выразил и Никол Пашинян 24 сентября. Выступая с посланием к гражданам Армении премьер министр сказал: «Мы приняли решение ратифицировать Римский статут, когда всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении».

Армения подписала проект ратификации статута 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд, который признал обязательства перед МУС соответствующими конституции. После этого власти страны отправили Римский статут в Национальное собрание для ратификации.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей». МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл планы Армении «чрезвычайно враждебным» по отношению к России.